Георгий Зантарая смог преодолеть первый круг Олимпиады, но на большее его не хватило.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прекратил свои выступления на стадии 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

Георгий наконец смог пройти первый круг олимпийского турнира (на предыдущих двух Олимпиадах наш дзюдоист вылетал сразу). В категории до 66 кг Зантарая победил представителя Испании Роберто Гайтеро Мартина, которого он одолел в дополнительное время за счет пассивности соперника.

Но в 1/8 финала Георгий уступил словенцу Адриану Гомбачу приемом вазари.

Зантарая успел выиграть за свою карьеру все, кроме золота Олимпийских игр. Токио-2020 для 33-летнего спортсмена был едва ли не последним шансом на триумф.

В 2009 году Зантарая стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо. Сейчас представитель восточных единоборств совмещает спортивную деятельность с депутатством в Киевском городском совете от партии "Слуга народа".

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин