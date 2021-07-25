Маргарита Песоцкая остановилась на стадии 1/32 финала.

На Олимпиаде в Токио начались соревнования по женскому настольному теннису. 29-летняя украинка Маргарита Песоцкая неожиданно проиграла представительнице Индии Манике Батре со счетом 3:4.

По мнению экспертов и букмекеров, Маргарита была явным фаворитом встречи. Да и начала она ударно - первые два сета Песоцкая уверенно забрала со счетом 11:4. Но потом Батра осуществила камбэк. Поединок выдался фееричным с бешеным напряжением. Соперницы сыграли максимально возможные 7 партий и с минимальным преимуществом победила индуска.

Маргарита Песоцкая - Маника Батра - 3:4 (11:4, 11:4, 7:11, 10:12, 11:8, 5:11, 7:11)

Еще одна украинка Анна Гапонова уступила австрийке на стадии 1/64 финала со счетом 2:4.

Среди мужчин Украину в настольном теннисе на Играх в Токио представляет Коу Лей. Натурализованный 33-летний китаец свой матч 1/32 финала проведет 26 июля против египтянина Омара Ассара.

Отметим, что в женской сетке по настольному теннису на этой Олимпиаде выступает 12-летняя представительница Сирии - Хенд Заза. Девочка стала самой молодой участницей Олимпийских игр с 1968 года.

Напомним, что в большом теннисе Элина Свитолина и сестры Киченок удачно начали свой путь на Олимпиаде, хоть и добыли максимально валидольные победы.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин