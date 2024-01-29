Сразу пять украинок попали в топ-35 лучших теннисисток в мире.

В понедельник, 29 января, по результатам Australian Open-2024 Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг WTA.

Впервые в истории в топ-35 лучших теннисисток мира вошли сразу пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Лучшая позиция среди украинок у Элины Свитолиной, которая вернулась в топ-20 и занимает 19-ю строчку.

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Личный рекорд обновила Марта Костюк, которая поднялась на 28-ю позицию.

Фантастиечский рывок совершила Даяна Ястремская - уроженка Одессы поднялась на 64 позиции и теперь занимает 29-е место.

34-летняя Леся Цуренко поднялась на 2 строчку и теперь занимает 31-ю позицию. Следом за ней идет Ангелина Калинина - 32-я.

Отметим, что теперь Украина делит 2-3 место с Чехией по количеству спортсменок в топ-35 рейтинга WTA.

Добавим, что украинские спортсменки очень мощно выступили на Australian Open-2024. Лучший результат показала Даяна Ястремская, которая дошла до 1/2 финала. В полуфинале она уступила китаянке Чхен Цинвэнь (4:6, 4:6).

В четвертьфинале борьбу за трофей прекратила Марта Костюк, проиграв американской теннисистке Коко Гауфф (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть 1/8 финала. К сожалению, она получила травму и снялась с матча против Линды Носковой из Чехии. Стоит отметить, что Элина очень мощно стартовала на турнире и была одной из фавориток в борьбе за трофей.

Леся Цуренко покинула Australian Open-2024 на стадии 1/16 финала, проиграв Арине Соболенко. Первый раунд основной сетки турнира не смогли преодолеть Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

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