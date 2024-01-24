В ночь на 24 января Даяна Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал Australian Open-2024.
В поединке 1/4 финала украинская теннисистка в двух сетах победила Линду Носкову из Чехии, которая ранее выбила первую ракетку мира Игу Свентек и первую ракетку Украины Элину Свитолину.
После завершения матча украинская теннисистка продолжила свою традицию и оставила новый патриотичный месседж на камере. Даяна в этот раз выразила свою поддержку украинским бойцам.
"Я горжусь нашими бойцами из Украины", - написала украинка.
На послематчевой пресс-конференции Даяна Ястремская ответила на вопрос журналиста о ее посланиях на камерах после завершения игр. Украинка отметила, что таким образом она пытается дать сигнал, что гордится своей страной.
"Если вы поняли, что я написала, то речь шла об украинских бойцах, которыми я очень горжусь. Они действительно заслуживают огромного уважения. Я всегда стараюсь писать что-то для Украины, про Украину.
Я думаю, что это моя миссия здесь. Если я преуспею, я смогу… Трудно выразить словами. Я просто пытаюсь дать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь", - сказала Даяна.
Добавим, что Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в полуфинал турнира серии Большого шлема. В 1/2 финала Australian Open-2024 украинская теннисистка сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень - Анна Калинская.