Украинка уверенно в двух сетах обыграла Линду Носкову из Чехии.

В Мельбурне завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла Линду Носкову из Чехии. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Украинка встречалась с соперницей, которая в 1/8 финала остановила Элину Свитолину (0:3, в первом сете, наша спортсменка снялась из-за травмы спины). И Даяна уверенно обыграть соперницу в двух партиях.

Украинка выполнила 3 эйса против 4 у соперниц и допустила 3 двойные ошибки против 2 у соперниц. Вместе с тем, украинка реализовала три брей-поинта из пяти, в то время как соперница - лишь один из трех.

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Примечательно, что накануне игры Носкова считалась фавориткой на котировках букмекеров - 1.46 на победу чешки против 2,72 на успех украинки. В процентном соотношении это выглядело как 66 на 34 в пользу Носковой.

Это будет первый в карьере Ястремской полуфинальный матч турнира "Большого шлема". Более того, Даяна стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Australian Openиз квалификации.

В полуфинале Ястремская сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская. Матч состоится завтра, в четверг, 25 января.

Накануне, в полуфинал не смогла попасть Марта Костюк, которая в напряженном трехсетовом матче проиграла 4-й ракетке мира Кори Гауфф из США.

Вместе с тем, в женском парном разряде в полуфинал вышла Людмила Киченок (вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко). Этот полуфинал для нее станет первым на Australian Open. Ранее пара Киченок - Остапенко выходила в полуфинал Уимблдонского турнира и Ролан Гаррос в 2022-м году.

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