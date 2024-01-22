Если уж проблема случилась с диском, то ее экстренно никак не исправишь, отметил Дмитрий Бабелюк.

Бывший работник медицинского отдела ФК "Рух" Дмитрий Бабелюк рассказал, почему Элина Свитолина была вынуждена сняться с поединка 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против Линды Носковой из Чехии. Матч был прерван в первом сете после трех геймов, при счете 0:3.

В частности, Бабелюк отмечает: "По словам Свитолиной, она впервые почувствовала проблему в первом гейме. Действительно, заметно, когда она не вернула удар под линию и сразу же взялась за спину и пыталась растянуть мышцы спины, нагибаясь вниз.

На второй гейм Элина выходила, разминая спину. Правда, уже после последнего розыгрыша в гейме попросила медицинскую паузу. Острая стреляющая боль в спине является следствием проблемы с межпозвоночным диском", - написал Бабелюк.

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По словам врача, скорее всего, речь идет о грыже диска, который может нарушать свой баланс, разрываться и сдавливать соседние структры, вызывая невыносимую боль.

"Первым защитным механизмом организма в такие моменты является спазм мышц, чтобы удержать баланс позвоночника. Именно это почувствовала Элина и как раз расслабить мышцы пытались физиотерапевты на корте.

Но, к сожалению, если уж проблема случилась с диском, то ее экстренно никак не исправишь", – написал Бабелюк в своем телеграм-канале.

После поражения Свитолиной в одиночном женском разрядке Открытого чемпионата Австралии остались две теннисистки - Даяна Ястремская и Марта Костюк. Ястремская сегодня обыграла белорусску Викторию Азаренко, а Костюк накануне разгромила россиянку Марию Тимофееву.

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