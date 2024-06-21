Первые предупреждения уже вынесены после того, как шесть спортсменов приняли участие в Играх БРИКС в Казани.

Власти Молдовы будут применять жесткие меры в отношении спортсменов и деятелей культуры, которые поедут в РФ участвовать в соревнованиях или выступлениях без официального разрешения.

Первые предупреждения были вынесены после того, как шесть спортсменов приняли участие в Играх БРИКС в Казани, пишет Reuters. В частности, эти спортсмены приняли участие в соревнованиях по дзюдо, спортивной гимнастике, борьбе самбо и борьбе на поясах. В министерстве образования, отвечающем за спорт, заявили, что спортсмены не получили разрешения на участие, и требуют объяснений.

Национальный олимпийский комитет Молдовы заявил, что спортивные федерации должны принять меры по недопуску участия спортсменов в соревнованиях, нарушающих международные правила. "Мы поддерживаем усилия Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций по соблюдению принципов олимпизма и выступаем против использования спорта и спортсменов в политических целях", - говорится в заявлении комитета.

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Кроме того, в этом месяце четыре танцора из молдавской народной танцевальной группы "Жок" посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. Примечательно, что танцоры были сфотографированы танцующими вместе с беглым пророссийским молдавским бизнес-магнатом Иланом Шором, который в 2023 году был заочно приговорен молдавским судом к 15 годам лишения свободы за мошенничество.

После этого директор группы был отстранен от должности до завершения расследования инцидента.

"Нам нужно больше проницательности и гордости. Вы можете работать всю свою жизнь, чтобы создать имидж и полностью стереть его одним действием", - прокомментировал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу эти инциденты.

Другие новости о спорте

Россию и Беларусь отстранили от летних Олимпийских игр в Париже. На этот счет велись долгие дебаты, но в итоге российским и беларуским спортсменам запретили ехать на Олимпиаду-2024.

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