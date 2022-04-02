Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на континенте.

Женская сборная Украины по борьбе стала первой в медальном зачете ЧЕ-2022.

Украинки добыли пять наград. Золото завоевали Алина Грушина-Акобия и Татьяна Рижко. Серебряным призером стала Александра Хоменец. Бронзовые медали выиграли Алла Белинская и Илона Прокопевнюк.

Медальный зачет Евро-2022 по женской борьбе

1. Украина – 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы

2. Турция – 2+1+1

3. Молдова – 2+0+2

4. Болгария – 1+2+1

5. Германия – 1+1+2

Напомним, что украинские борцы на эти соревнования в Будапешт не приехали из-за того, что остались дома защищать родину от российских захватчиков. Из-за войны сборные России и Беларуси были дисквалифицированы на этот чемпионат Европы. Более того, даже судей из этих стран отстранили от работы на Евро-2022.

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