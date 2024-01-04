Зимня юношеская Олимпиада-2024 пройдет с 19 января по 1 февраля в Южной Корее.

Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 пройдут без участия российских и беларуских спортсменов.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Квалификационный период на юношескую Олимпиаду-2024 завершился в декабре 2023 года. Российские и беларуские спортсмены не смогли показать квалификационные результаты, поскольку были отстранены из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ.

Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, Южная Корея.

На ОИ-2024 среди юношей будет разыгран 81 комплект наград. В программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

В МОК утверждают, что к участию в ОИ-2024 допустят "очень ограниченное число спортсменов".

Также сообщается, что россияне и беларусы смогут выступать в личных стартах, но команды не будут допущены к соревнованиям. Кроме того, на Олимпийских играх в Париже ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

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