Теннисистка выразила слова благодарности нашим воинам, которые защищают Украину.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на широкомасштабное вторжение войск России на территорию Украины.

В своем Твиттере спортсменка попросила помощи Украине у всего мира, а также віразила слова поддержки и благодарности украинским воинам, которые отдают свои жизни в борьбе с войсками захватчиков.

"Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим о поддержке и полномасштабной помощи всего цивилизованного мира.

Искренне благодарю наших ребят, которые защищают нашу Родину", - написала Свитолина.

Добавим, что ранее слова поддержки Украине, на фоне военной агрессии России, выразили Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и многие другие.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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