Андрей Ярмоленко выступил за европейскую Украину.

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко обратился к украинцам с призывом объединиться.

32-летний футболист сделал пост в Instagram.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила - свобода, право выбора, уважение и человеческие ценности. Наш выбор - европейская Украина. Мы - сильная нация, мы на своей земле и правда - за нами!", - написал Ярмоленко.

Напомним, что ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Александр Зинченко и экс-звезда "Шахтера" Дуглас Коста. Также в своих соцсетях Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

Андрей Шевченко тоже написал патриотический пост о своей родине.

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