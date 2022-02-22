Звезда отечественного футбола выразил свою позицию.

Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал военную угрозу, которая сосредоточилась возле Украины.

Саша сделал пост у себя на странице Instagram.

"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стремлюсь донести свою мысль. На фото - моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться нерушимыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - написал Зинченко.

Отметим, что украинский футболист Игорь Пластун сказал, что ему стыдно разговаривать на русском языке. А Роман Зозуля разнес вдребезги режим Владимира Путина, назвав его "мамкиным историком".

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