Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада", отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина об Украине.
На своей странице в социальной сети Фейсбук спортсмен разместил пост, в котором объяснил, почему по его мнению Украина и Россия не являются братскими народами. Также Зозуля заявил, что верит в победу Украины над "кремлевским злом".
"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.
Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.
Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах.
Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.
Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.
На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.
Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин - это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.
А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.
Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию", - написал Роман Зозуля.
Напомним, ранее Роман Зозуля почтил память Героев Небесной Сотни.
Роман Зозуля: что известно о спортсмене
- Зозуля является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" сыграл 51 матч и отличился 6 забитыми голами.
- В 2011 году перебрался в "Днепр", выступая за которой обрел широкую известность и получил вызов в сборную Украины.
- В составе "Днепра" Зозуля сыграл 126 игр и записал себе в актив 32 гола и 28 результативных передач.
- Также выступал за испанские клубы "Реал Бетис", "Райо Вальекано" и "Альбасете".
- В составе национальной сборной Украины Зозуля сыграл 32 матча и забил 4 гола.
- Роман Зозуля имеет активную патриотическую позицию и регулярно оказывает помощь украинским военным.
- В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотических взглядов и помощи украинской армии.
- С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас снова обидели Зозулю.
- Летом 2021 года у Зозули сорвался трансфер в португальскую команду из-за конфликтов с фанатами.