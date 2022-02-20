Роман Зозуля призвал всех не забывать тех, кто отдал свою жизнь за независимость нашей страны.

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада", почтил память Героев Небесной Сотни.

На своей странице в социальной сети Facebook известный спортсмен написал трогательный пост.

"Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.

8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.

Вечная память павших за независимость. Слава Украине. Героям Слава", – написал Зозуля.

Напомним, ранее Роман Зозуля выступил с критикой в адрес нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса за слова о возможном нападении РФ.

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