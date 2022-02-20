Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада", почтил память Героев Небесной Сотни.
На своей странице в социальной сети Facebook известный спортсмен написал трогательный пост.
"Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.
8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.
Вечная память павших за независимость. Слава Украине. Героям Слава", – написал Зозуля.
Напомним, ранее Роман Зозуля выступил с критикой в адрес нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса за слова о возможном нападении РФ.
Роман Зозуля: что известно о спортсмене
- Зозуля является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" сыграл 51 матч и отличился 6 забитыми голами.
- В 2011 году перебрался в "Днепр", выступая за которой обрел широкую известность и получил вызов в сборную Украины.
- В составе "Днепра" Зозуля сыграл 126 игр и записал себе в актив 32 гола и 28 результативных передач.
- Также выступал за испанские клубы "Реал Бетис", "Райо Вальекано" и "Альбасете".
- В составе национальной сборной Украины Зозуля сыграл 32 матча и забил 4 гола.
- Роман Зозуля имеет активную патриотическую позицию и регулярно оказывает помощь украинским военным.
- В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотических взглядов и помощи украинской армии.
- С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас снова обидели Зозулю.
- Летом 2021 года у Зозули сорвался трансфер в португальскую команду из-за конфликтов с фанатами.