Украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун в соцсетях выставил флаг Украины как знак осуждения российской агрессии.
"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр в сториз Instagram Игорь.
Заметим, что Пластун на аватарку своей страницы в Instagram поставил флаг и герб-трезубец Украины.
Игорь родился в Киеве. 31-летний центральный защитник сыграл 30 поединков в текущем сезоне за "Лудогорец". В его активе один гол и один ассист. Пластун отличился забитым мячом на групповом этапе Лиги Европы в ворота "Браги".
Недавно в Болгарии местные ультрас футбола развернули флаг Украины в знак поддержки.
Игорь Пластун: карьера
- Пластун начинал свой путь в футболе в киевской "Оболони". Затем Игорь выступал за львовские "Карпаты". С 2016 по 2018 год защитник играл за "Лудогорец", затем три сезона защищал цвета бельгийского "Гента" и в конце концов вернулся опять в "Лудогорец".
- У Пластуна 4 матча за национальную сборную Украины.