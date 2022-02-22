Игорь Пластун опубликовал фото с флагом Украины.

Украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун в соцсетях выставил флаг Украины как знак осуждения российской агрессии.

"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр в сториз Instagram Игорь.

Заметим, что Пластун на аватарку своей страницы в Instagram поставил флаг и герб-трезубец Украины.

Игорь родился в Киеве. 31-летний центральный защитник сыграл 30 поединков в текущем сезоне за "Лудогорец". В его активе один гол и один ассист. Пластун отличился забитым мячом на групповом этапе Лиги Европы в ворота "Браги".

Недавно в Болгарии местные ультрас футбола развернули флаг Украины в знак поддержки.

Игорь Пластун: карьера

Пластун начинал свой путь в футболе в киевской "Оболони". Затем Игорь выступал за львовские "Карпаты". С 2016 по 2018 год защитник играл за "Лудогорец", затем три сезона защищал цвета бельгийского "Гента" и в конце концов вернулся опять в "Лудогорец".

У Пластуна 4 матча за национальную сборную Украины.

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