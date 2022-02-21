Болельщики болгарского футбольного клуба "Левски" развернули флаг Украины на стадионе во время матча чемпионата Болгарии против "Локомотива" из Пловдива.
Фанаты ФК "Левски" маршем прошли на арену, а уже на трибунах вывесили сине-желтый флаг.
"Поддержка для Украины от Ультрас Левски", - подписали пост в Facebook болельщики.
Во время матча чемпионата Англии болельщики "Ливерпуля" также развернули флаг Украины.
А сборная Финляндии посвятила победу над россиянами в финале хоккейного турнира Олимпиады-2022 Украине.