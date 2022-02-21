Мир обеспокоен относительно военной ситуации вокруг Украины.

Болельщики болгарского футбольного клуба "Левски" развернули флаг Украины на стадионе во время матча чемпионата Болгарии против "Локомотива" из Пловдива.

Фанаты ФК "Левски" маршем прошли на арену, а уже на трибунах вывесили сине-желтый флаг.

"Поддержка для Украины от Ультрас Левски", - подписали пост в Facebook болельщики.

Во время матча чемпионата Англии болельщики "Ливерпуля" также развернули флаг Украины.

А сборная Финляндии посвятила победу над россиянами в финале хоккейного турнира Олимпиады-2022 Украине.

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