В заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над ОКР со счетом 2:1.
После поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в социальной сети Фейсбук разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой. Таким образом финны выразили нашей стране поддержку в непростое время, когда войска РФ стоят у границ Украины и есть угроза вторжения.
"Это для тебя #УКРАИНА. Оставайся сильной", - говорится в посте.
В комментариях под постом много людей с Украины говорили слова благодарности финнам за их жест и поздравляли Финляндию с золотыми наградами и победой над ОКР.
Стоит отметить, что это первое золото хоккейного турнира для сборной Финляндии.
Олимпиада-2022. Хоккей, финал
Финляндия - ОКР - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусев) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнинен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнинен (Анттила, Онтамас) - 2:1
Напомним, 20 феваля состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.
Олимпийские игры-2022: итоги
- Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- На этих Олимпийских играх участие приняла 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия. Украину представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
- В общем медальном зачете ОИ-2022 в Пекине первое место заняла сборная Норвегии. Вторую позицию заняла сборная Германии. Замкнул тройку рейтинга Китай.
- Украина на Олимпиаде-2022 завоевала всего одну медаль - серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.
- Сборная Норвегии установила абсолютный рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.
- На ОИ-2022 в Пекине двое украинских спортсменок попались на допинге - лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
- Главным скандалом Олимпиады-2022 стал допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на позитивный тест на допинг ее допустили до соревнований в Пекине решением CAS. Это вызвало большой резонанс и некоторые фигуристы выступили за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпийских играх.
- Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.