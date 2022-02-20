Финляндия обыграла ОКР в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над ОКР со счетом 2:1.

После поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в социальной сети Фейсбук разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой. Таким образом финны выразили нашей стране поддержку в непростое время, когда войска РФ стоят у границ Украины и есть угроза вторжения.

"Это для тебя #УКРАИНА. Оставайся сильной", - говорится в посте.

В комментариях под постом много людей с Украины говорили слова благодарности финнам за их жест и поздравляли Финляндию с золотыми наградами и победой над ОКР.

Стоит отметить, что это первое золото хоккейного турнира для сборной Финляндии.

Олимпиада-2022. Хоккей, финал

Финляндия - ОКР - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусев) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнинен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнинен (Анттила, Онтамас) - 2:1

Напомним, 20 феваля состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Олимпийские игры-2022: итоги