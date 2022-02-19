20 февраля Олимпийские игры будут завершены.

20 февраля состоится торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры прошли в столице Китая - Пекине.

Где и когда смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2022

Парад закрытия можно будет посмотреть на "UA: Перший". Событие начнется 20 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что телеканал "UA: Перший" также доступен на медиасервисах MEGOGO и OLL.TV. Прямая трансляция будет на YouTube-канале Eurosport.

На церемонии открытия флаг Украины несли Александра Назарова и Александр Абраменко. На параде закрытия знаменосцем будет Елена Билосюк.

Олимпиада-2022: главное