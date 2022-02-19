20 февраля состоится торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. 24-е в истории зимние Игры прошли в столице Китая - Пекине.
Где и когда смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2022
Парад закрытия можно будет посмотреть на "UA: Перший". Событие начнется 20 февраля в 14:00 по киевскому времени.
Отметим, что телеканал "UA: Перший" также доступен на медиасервисах MEGOGO и OLL.TV. Прямая трансляция будет на YouTube-канале Eurosport.
На церемонии открытия флаг Украины несли Александра Назарова и Александр Абраменко. На параде закрытия знаменосцем будет Елена Билосюк.
Олимпиада-2022: главное
- Украину представляло 45 спортсменов в 12 дисциплинах. В Пекине было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
- Пекин стал первым городом, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры.
- Украина выиграла в Пекине одну медаль - серебряным призером стал Александр Абраменко в лыжной акробатике.
- На этих Олимпийских играх участвовала 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.