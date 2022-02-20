В воскресенье, 20 февраля, состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.
Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.
В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу. Торжества начались в 14:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию представлены самые лучшие фото этого торжества.
Добавим, что на церемонии открытия флаг Украины несли Александра Назарова и Александр Абраменко. На параде закрытия нашим знаменосцем была Елена Билосюк.
Олимпийские игры-2022: итоги
- Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- На этих Олимпийских играх участие приняла 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия. Украину представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
- В общем медальном зачете ОИ-2022 в Пекине первое место заняла сборная Норвегии. Вторую позицию заняла сборная Германии. Замкнул тройку рейтинга Китай.
- Украина на Олимпиаде-2022 завоевала всего одну медаль - серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.
- Сборная Норвегии установила абсолютный рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.
- На ОИ-2022 в Пекине двое украинских спортсменок попались на допинге - лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
- Главным скандалом Олимпиады-2022 стал допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на позитивный тест на допинг ее допустили до соревнований в Пекине решением CAS. Это вызвало большой резонанс и некоторые фигуристы выступили за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпийских играх.
- Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.