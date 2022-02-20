Олимпиада в Китае официально завершена.

В воскресенье, 20 февраля, состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу. Торжества начались в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию представлены самые лучшие фото этого торжества.

Добавим, что на церемонии открытия флаг Украины несли Александра Назарова и Александр Абраменко. На параде закрытия нашим знаменосцем была Елена Билосюк.

Олимпийские игры-2022: итоги