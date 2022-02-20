ОИ-2022 в Пекине завершилась / фото REUTERS

В воскресенье, 20 февраля, состоялась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу. Торжества начались в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию представлены самые лучшие фото этого торжества.

Добавим, что на церемонии открытия флаг Украины несли Александра Назарова и Александр Абраменко. На параде закрытия нашим знаменосцем была Елена Билосюк.

Олимпийские игры-2022: итоги

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • На этих Олимпийских играх участие приняла 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия. Украину представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
  • В общем медальном зачете ОИ-2022 в Пекине первое место заняла сборная Норвегии. Вторую позицию заняла сборная Германии. Замкнул тройку рейтинга Китай.
  • Украина на Олимпиаде-2022 завоевала всего одну медаль - серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко
  • Сборная Норвегии установила абсолютный рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.
  • На ОИ-2022 в Пекине двое украинских спортсменок попались на допинге - лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько. 
  • Главным скандалом Олимпиады-2022 стал допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на позитивный тест на допинг ее допустили до соревнований в Пекине решением CAS. Это вызвало большой резонанс и некоторые фигуристы выступили за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпийских играх
  • Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.