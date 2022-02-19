Британские болельщики футбола поддержали Украину.

Болельщики "Ливерпуля" на своем стадионе "Энфилд" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины.

Фотографию с желто-синим флагом с арены разместила у себя в Facebook ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко. Журналистка отметила, что этот кадр прислал ей Имра Гурбин, который вместе с дочерью гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Отметим, что мерсисайдцы победили аутсайдера АПЛ со счетом 3:1.

"Ливерпуль" - "Норвич" - 3:1

Голы: Мане, 54, Салах, 67, Диас, 81 - Рашица, 48

"Ливерпуль": Алисон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90)

"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Норманн (Ле-Мелу, 82), Гилмор, Рашица (Роу, 86), Пукки, Сарджент (Плахета, 76)

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