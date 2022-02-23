Известный бразильский экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста переживает за ситуацию в Украине.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Дуглас Коста, который сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" из США, переживает за ситуацию сложившуюся в Украине.

Бразильский футболист признался, что Украина изменила его жизнь к лучшем и он испытывает теплые чувства к нашей стране. Футболист выразил слова поддержки и надеется, что все изменится к лучшему.

"Украина в моем сердце. Это сердце сейчас разбивается. Мне очень жаль, потому что эта страна дала мне многое. Возможность играть в Лиге чемпионов. Возможность изменить жизнь моей семьи. Так что есть чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня.

У меня хорошие воспоминания. Вот где моя жизнь начала меняться. В Украине я начал встречаться с важными людьми. Когда я попал туда, я был молод. Я играл в футбол всего пять лет. Потом я стал известен, играл в "Баварии", "Ювентусе". Но все началось в Украине.

Это политический вопрос, и мы, играющие, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы знамениты. Правда в том, что все меняется. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше", - приводит слова Дугласа Косты Los Angeles Times.

Напомним, ранее слова поддержки Украине выразил один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. Также в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

Дуглас Коста: карьера