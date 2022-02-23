Легендарный экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Шевченко поддержал Украину в сложный период и признался в любви родной стране.
На своей странице в социальной сети Фейсбук Шевченко написал трогательный пост на украинском языке, в котором выразил слова поддержки Украине в непростое время.
"Украина - моя Родина!
Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!
Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!
В единстве мы победим! Слава Украине!", - написал Андрей Шевченко.
Напомним, ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко и бывший футболист "Шахтера" и сборной Бразилии Дуглас Коста. Также в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.
Андрей Шевченко: что нужно знать об экс-футболисте
- В качестве футболиста Шевченко выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси".
- За период карьеры футболиста Шевченко сыграл 539 матчей, в которых отличился 268 забитыми голами и 76 результативными передачами.
- В 2003 году Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мячя".
- Андрей Шевченко является одним из наиболее выдающихся футболистов в мире. С "Миланом" в 2003 году выиграл Лигу чемпионов.
- В составе сборной Украины как игрок сыграл 111 матчей и забил 48 голов.
- В качестве тренера возглавлял национальную сборную Украины с 2016 по 2021 год. Последним местом работы Шевченко был итальянский "Дженоа".