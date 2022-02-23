Бывший тренер сборной Украины опубликовал патриотичный пост в соцсетях.

Легендарный экс-футболист киевского "Динамо" Андрей Шевченко поддержал Украину в сложный период и признался в любви родной стране.

На своей странице в социальной сети Фейсбук Шевченко написал трогательный пост на украинском языке, в котором выразил слова поддержки Украине в непростое время.

"Украина - моя Родина!

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!

В единстве мы победим! Слава Украине!", - написал Андрей Шевченко.

Напомним, ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко и бывший футболист "Шахтера" и сборной Бразилии Дуглас Коста. Также в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

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