Украинец участвовал в соревнованиях, имея температуру.

23-летний метатель молота Михаил Кохан стал бронзовым призером Евро-2024. На Евро-2022 он финишировал пятым и три раза подряд попадал в топ-7 на чемпионатах мира. Теперь же ему удалось завоевать дебютную медаль на взрослом уровне. Об этом пишет "Суспільне".

Отмечается, что в финал Кохан квалифицировался, находясь на третьем месте, выполнив норматив единственным прыжком. В финале Михаил дважды метался за 80 метров и был то на втором, то на третьем месте в промежуточном протоколе. Лучшей попыткой Кохана стал результат - 80.18 м, который он показал в предпоследний раз.

Михаил рассказал журналистам "Суспільне", что ждал немного другого выступления от себя, однако в финале он уже имел температуру.

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"Оценка выступления? Неплохо. Ничего сейчас не чувствую. Хорошо, что медаль. Но я мог гораздо лучше выступить. Нехорошо чувствую себя, приболел немного, температура была. Но неплохо, что при таких условиях удалось метнуть на бронзовую медаль, заработать в командный зачет Украины награду. Попытки за 80 метров? Да они не очень получились, не знаю, как оно туда вылетело", - прокомментировал спортсмен.

Украинец рассказал, что результаты соперников его не удивили.

"Я и до последней попытки [Новицки] настраивался "ввалить" и расслабиться, немного не получилось. Но ничего, впереди еще есть Олимпийские игры. Результаты Новицки и Галаша за 80 метров? Считаю, что это нормально. Я говорил, что надо будет метать [для медали] за 80 метров - так и произошло. Это прогнозируемо", - отметил Кохан.

В издании добавили, что на Олимпиаде-2024 Михаил планирует провести еще два коммерческих старта, а также еще один тренировочный сбор и восстановление. Готовиться спортсмен будет в Эстонии, ведь, как говорит сам метатель молота, там более благоприятные климатические условия для подготовки летом.

Спортивные достижения украинцев

Как писал УНИАН, украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала титул на турнире ITF W50 в грузинском Лопоте. Украинка победила "нейтральную" россиянку Киру Павлову. Также на пути к финалу теннисистка победила еще трех представительниц РФ.

Также сообщалось, что Украина завоевала второе в истории "золото" Евро и стала чемпионом в командном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин. Второй по результатам стала Великобритания (255.429 балла). Третье место завоевала Италия - 252.560 балла.

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