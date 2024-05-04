В финале украинка поиздевалась над Кирой Павловой, отдав сопернице лишь два гейма.

Украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала титул на турнире ITF W50 в грузинском Лопоте. В финальном матче украинка легко одолела "нейтральную" россиянку Киру Павлову.

Противостояние длилось менее двух часов и завершилось убедительной победой Снигур - дважды по 6:1. Для Дарьи этот титул стал десятым на турнирах уровня ITF в профессиональной карьере.

Интересно, что на пути к финалу Снигур трижды играла против теннисисток из России. Перед решающим противостоянием украинка обыграла "нейтральных" Дарью Зелинскую, Эвелину Ласкевич и Анастасию Золотареву.

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Украина впервые в истории будет иметь двух теннисисток в топ-20 рейтинга WTA. Вслед за Элиной Свитолиной в лучшую двадцатку пробилась Марта Костюк.

Так, после турнира в Штутгарте Костюк поднялась на 21 место, что стало личным рекордом в карьере Марты. Впоследствии она выступила на турнире в Мадриде, где потерпела поражение уже на старте, однако поднимется в мировом рейтинге на одну ступеньку и обновит свой рекорд.

Также УНИАН сообщал, что экс-первая ракетка мира завершила свою карьеру. З0-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса официально сообщила об этом в апреле, хотя провела свой последний матч еще в январе 2023 года.

На счету спортсменки 10 побед на турнирах WTA. Мугуруса является 2-кратной победительницей турниров Grand Slam - Roland Garros 2016 года и Уимблдона 2017 года.

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