Пламя доверили нести нашей украинке.

9 мая по улицам Марселя с олимпийским огнем пробежала гимнастка Мария Высочанская: украинке доверили возглавить эстафету европейских спортсменов, которые несли факел парижских Олимпийских игр 2024. Как известно, в этом году хозяйкой соревнований является Франция.

Таким образом, дочь защитника Донецкого аэропорта "Киборга" ознаменовала начало 11-недельного соревнования, которое стартует в Париже 26 июля. Как напомнил Львовский областной совет в Facebook, Мария Высочанская участвовала в Олимпийских играх в Токио (2020 год). Также она является бронзовым призером чемпионата мира в групповых упражнениях по гимнастике.

Как высказались иностранные СМИ относительно сегодняшнего события, то, что именно украинке предоставили право возглавить эстафету в группе спортсменов ЕС - является символическим проявлением поддержки Украины в нелегкие для нее время. Это также отметила Высочанская в разговоре с Le Monde. На днях она сказала изданию:

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"Я хорошо знаю, какую цену мы платим за то, чтобы украинский флаг развевался на международной арене".

Следует напомнить, что Украина стала 28 участницей церемонии, которая несет огонь вместе со странами ЕС. Высочанская стала участницей эстафеты огня по приглашению правительства Франции.

Высочанская - дочь украинского "Киборга"

Мария Высочанская подчеркивала СМИ, что все свои спортивные победы посвящает отцу - известному украинскому военному "Киборгу", который воевал с Россией в 2015 году. Среди заслуг бойца - оборона Донецкого аэропорта, длящаяся 242 дня. Тогда в боях Олег Высочанский получил ранение в голову. После реабилитации он получил статус военного пенсионера, в 2020 возглавил коммунальное учреждение Львовского областного совета "Дом воина" в должности директора.

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