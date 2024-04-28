В квалификации украинцы показали лучший результат среди всех команд.

Украина завоевала второе в истории "золото" Евро, став чемпионом в командном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин.

Сборная Украины по спортивной гимнастике завершила выступления на мужском чемпионате Европы 4-мя наградами. Среди которых две золотые медали получил Илья Ковтун - за выступление на параллельных брусьях и перекладине. В квалификации за украинцами лучший результат - 253.661 балла - больше не получила ни одна команда, уточняет "Суспільне".

Второй по результатам квалификации стала Великобритания (255.429 балла). Третье место завоевала Италия - 252.560 балла.

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Отмечается, что ключевыми на соревнованиях стали выступления Олега Верняева и Ильи Ковтуна на лошади (15.200 и 14.966 балла). Также на результат Украины повлияло выступление Игоря Радивилова на кольцах (14.500 балла).

Лучший результат в упражнениях на перекладине показал Илья Ковтун, обновив личный рекорд и получив всего 15.800 баллов (выполнял программу сложностью 7.0). В свою очередь Олег Верняев показал третий лучший результат в этом упражнении с результатом в 14.833 балла.

Отмечается, что это первая медаль для Украины в командном многоборье на чемпионатах Европы за четыре года. Всего за историю соревнований сегодняшнее достижение - пятая награда Украины в командном многоборье на Евро. Также это наше второе "золото" (первая медаль была в 2020 году).

Также 28 апреля Украина поставили второй лучший результат в истории по количеству медалей по спортивной гимнастике. Последний раз столько медалей гимнасты получали в 200 году. Что касается "золота" - украинцы получали три медали в квалификации еще на Евро-1992.

Украина поднялась в рейтинге ФИФА

Между тем Украина обновила свои достижения и на международной арене футбола после окончания матчей плей-офф отбора к Евро-2024. Согласно рейтингу Международной футбольной федерации футбола (ФИФА), украинцы заняли 22 место.

До этого, когда рейтинг обновляли 15 февраля, Украина была лишь на 24 строчке. На результат повлияли последние матчи, которые сыграли подопечные Сергея Реброва в рамках Евро-2024.

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