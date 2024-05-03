Бывший теннисист отметил, что боксер очень изменился за время войны.

Украинский боксер Александр Усик очень изменился за время полномасштабной войны РФ против Украины и раскрылся как настоящий патриот своей страны.

Такое заявление сделал бывший украинский теннисист, а сейчас военный Сергей Стаховский в интервью РБК-Украина. Он отметил, что Усик почувствовал изменения, произошедшие в 2022 году, и теперь он пытается понять и поддержать страну.

"Мне... это очень импонирует. Если его выступлений до этого я не смотрел, потому что он мне как человек вообще не резонировал, то здесь я даже готов на это посмотреть, потому что я вижу, что человек изменился", - поделился мнением экс-теннисист.

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Кто такой Александр Усик

Боксер прославился громкими победами на ринге и получил звание Заслуженного мастера спорта Украины.

Самыми известными боями Усика являются поединки против Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Усик дважды победил Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. А бой с Дюбуа и вовсе закончился досрочно победой Усика.

Между тем, боксера критиковали за его неоднозначную гражданскую позицию, особенно из-за Крыма. Но после полномасштабной войны все изменилось. Усик находился в Великобритании, он сразу после нападения вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны.

Их с женой дом в Ворзеле захватили оккупанты.

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