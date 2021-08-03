Жан Беленюк и Парвиз Насибов проведут финальные схватки за золото, а Ирина Коляденко поборется за бронзу.

4 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей в одиннадцати видах спорта.

В греко-римской борьбе 4 августа свои "золотые финалы" проведут Жан Беленюк и Парвиз Насибов, а в вольной борьбе схватку за бронзовую награду предстоит пройти Ирине Коляденко.

Марта Федина и Анастасия Савчук продолжат выступление в дуэте в артистическом плавании - им предстоит осуществить финальное выступление. А в плавании на открытой воде на 10 километров Украину будет представлять Кристина Панчишко.

Легкоатлетки Ирина Рыжикова и Виктория Ткачук будут участвовать в финале в беге на дистанции 400 метров с барьерами. А Михаил Кохан выступит в финале дисциплины метания молота.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 4 августа

0:30 - 3:10. Женский марафон, 10 км (Кристина Панчишко).

3:00 - Легкая атлетика. Женщины - 400 м/б (Ирина Рыжикова и Виктория Ткачук).

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Женщины, парк.

8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины, 81 кг.

8:30 - 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки - мужчины и женщины.

9:30 - 13:00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования.

12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба в свободном стиле - 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба - 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк и Парвиз Насибов).

12:30 - Легкая атлетика. Мужчины - 200 м, 800 м, молот (Михаил Кохан). Женщины - 3000 м/б.

13:00 - 15:40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования.

13:30 - 15:00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина/Анастасия Савчук).

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины свыше 109 кг.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже шесть бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова (по вольной борьбе).

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин