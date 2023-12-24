Героический год: спортивные достижения Украины в 2023-м

Война с оккупантами продолжается и Украина несет человеческие и материальные потери. Но, невзирая на это, украинские спортсмены продолжают прославлять Родину на мировой спортивной арене.

В 2023 году украинские спортсмены одержали победы в разных видах спорта, включая футбол, бокс, теннис, легкую атлетику и другие. В частности, Александр Усик защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, молодежная сборная Украины дошла до полуфинала чемпионата Европы, а Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона. В то же время, целая плеяда украинских атлетов погибли, защищая Родину от оккупантов.

Футбол

Несмотря на очень тяжелые времена, несмотря на войну, в Украине продолжают играть матчи чемпионата страны (УПЛ, Первая лига, Вторая лига). Наши ведущие клубы представляют страну на международной арене. Уже только это можно считать великим достижением. Однако украинские команды еще и добывают великие и важные победы.

Пожалуй самое запоминающееся достижение для украинцев в футболе в этом году - это выход молодежной сборной Украины в полуфинал Евро-2023. И хоть команде не удалось в 1/2 финала одолеть Испанию и выйти в финал, победа над Францией в 1/4 финала подарила болельщикам "сине-желтых" незабываемые эмоции, радость и гордость.

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Выход в полуфинал ЧЕ также подарил сборной Украины путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. Впервые в своей истории Украина будет представлена на футбольном турнире Олимпийских Игр. Это великое достижение!

Неплохих результатов добилась Украина и в клубных турнирах. Больше других в этом сезоне на евроарене порадовал "Шахтер". До последнего тура "горняки" сражались за плей-офф Лиги чемпионов, но в итоге заняли третье место в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Самым ярким и запоминающимся событием в этом году для украинских болельщиков стала победа донецкого "Шахтера" над каталонской "Барселоной". "Горняки" выиграли со счетом 1:0, а победный гол забил украинец Даниил Сикан.

Молодой и перспективный нападающий в этом сезоне ЛЧ забил 4 мяча. Больше голов за один сезон в Лиге чемпионов среди украинцев забивал только легендарный Андрей Шевченко.

Отметим также и выступление национальной сборной Украины в 2023 году. Команда Сергея Реброва показала достойный результат в отборе на Евро-2024, заняв третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. "Сине-желтые" до последнего сражались за прямую путевку на континентальное первенство и даже были близки к тому, чтобы обойти итальянцев (действующих чемпионов Европы) в группе. Однако обыграть их в последнем туре все же не удалось. К сожалению, не обошлось без спорных судейских решенией, но не будем об этом.

Отборочный турнир Украина провела достойно и все еще может пробиться на Евро-2024 через плей-офф. Для этого нужно одолеть Боснию и Герцеговину в полуфинале, а затем победителя пары Израиль - Исландия в финале. Задача вполне выполнима. Ждем новых побед от главной футбольной команды страны в будущем году.

Бокс

После ухода на "пенсию" легендарных братьев Кличко, главные победы в боксе для Украины теперь за Александром Усиком. И в этом году он подарил украинцам очередную победу, очередной повод для радости и гордости за Украину. В августе этого года украинский боксер нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Великим достижением Усика в этом году можно считать и долгожданное официальное объявление исторического боя против Тайсона Фьюри. Александр подписал контракт на поединок с "Цыганским королем" в сентябре этого года. Изначально планировалось провести этот бой 23 декабря текущего года, но британец захотел драться в следующем году. Официальная дата боя - 17 февраля 2024 года.

Победитель этого поединка станет первым в истории обладателем четырех основных поясов в супертяжелом весе и первым в 21-м веке абсолютным чемпионом королевского дивизиона. Поединок с участием украинца станет главным событием мирового бокса в следующем году, что в очередной раз подчеркивает силу и мощь народа Украины.

Теннис

Главным событием в теннисе для Украины стало долгожданное возвращение нашей лучшей теннисистки Элины Свитолиной. Титулованная спортсменка брала паузу в карьере из-за беременности. В октябре 2022 года у нее родилась дочь Скай.

Элина вернулась на корт в апреле 2023 года и всего через месяц после долгожданного возвращения завоевала свой 17-й титул в карьере, выиграв турнир WTA 250 в Страсбурге. Затем украинка пробилась в четвертьфинал на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив при этом первую ракетку мира Игу Швентек.

Всего за пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, как будто она никогда и не покидала теннис.

По итогам 2023 года Элина Свитолина получила награду "Возвращение года" от Женской ассоциации тенниса (WTA).

Но не Свитолиной единой. В этом году случилось историческое событие в теннисе для Украины. Впервые в истории украинская теннисистка стала выиграла Уимблдон! В парном смешанном разряде этого престижного турнира победу одержала украинка Людмила Киченок, выступавшая в паре с хорватом Мате Павичем. Великое достижение!

Легкая атлетика и другие виды спорта

Выдающиеся результаты в 2023 году демонстрировала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. В этом году она завоевала золото чемпионата Европы в помещении в Стамбуле, золото чемпионата мира в Будапешете и золото Европейских игр-2023.

Также Ярослава одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Китае, установив личный рекорд сезона и повторив лучший результат сезона в мире.

Выступление сборной Украины на Европейских играх-2023

Сборная Украины потрясающе выступила на Европейских играх-2023! "Сине-желтые" завоевали 41 награду (21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых) и заняли третье место в итоговом медальном зачете.

Мультимедалистками Европейских игр-2023 года стали: Людмила Лузан, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Алексей Середа, Ксения Байло, Кирилл Болюх, Даниил Коновалов, Юлия Коростылева, Елена Костевич, Марина Алексиева и Владислава Алексиева.

Золотые медали Европейских игр-2023 для Украины завоевали:

Людмила Лузан, Валерия Терета, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская, Кирилл Болюх, Олег Колодий, Анжелика Терлюга, Андрей Заплитный, Наталья Кроль, Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучих, Джоан Фейби Бежуро, Ольга Харлан, Елена Костевич, Анастасия Немец, Павел Коростылев, Юлия Коростылева, Игорь Любченко, Олег Примачев, Олег Ефименко, Александр Хижняк, Виктория Ус.

"Зрада" от МОК и странное решение Минспорта Украины

…Как ни старались наши спортсмены и чиновники бороться с тем, чтобы россиян и беларусов не было на международных соревнованиях, сделать это не удалось, к сожалению.

В марте этого года Международный олимпийский комитет принял позорное решение допустить представителей страны-террориста к международным турнирам.

В ответ на решение МОК, Минспорта Украины (во главе с Вадимом Гутцайтом на тот момент) приняло не менее позорное и провальное решение - запретить украинцам выступать на турнирах, где присутствовали россияне и беларусы.

Это решение вызвало шквал критики и негодования и впоследствии, под давлением общественности, Минспорта отменило данный запрет.

Еще одно позорное решение Международный олимпийский комитет принял ближе к концу этого года, разрешив российским и беларуским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Допустили их в ограниченном количестве и в нейтральном статусе, однако допустили. А им там не место. Этим террористам и варварам, разрушивших жизни миллионов украинцев, нет места на таких турнирах, как Олимпийские Игры. Им нет места ни на каких турнирах. К сожалению, в МОК считают иначе.

Однако наши спортсмены и чиновники делают все возможное, чтобы добиться отстранения представителей страны-террориста от участия в Олимпиаде-2024 и других международных турнирах. Будем верить, что у них получится.

"Ангелы спорта"

После начала полномасштабного вторжения РФ, многие украинские спортсмены сменили спортивное снаряжение на военную форму и отправились на фронт, защищать свою страну от российских оккупантов.

К сожалению, война унесла жизни многих украинских спортсменов. По данным Министерства спорта, за период войны погибли более 300 атлетов и тренеров. Среди них были чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, чемпионы Украины.

В частности, на фронте погибли: многократный чемпион Европы и мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, чемпион Украины по десятиборью Владимир Андрощук, фигурист Дмитрий Шарпар, автогонщик Александр Еремягин, обладатель Кубка мира по ММА и многократный чемпион Украины по смешанным единоборствам Эдуард Кострица, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов, двукратный чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук и многие другие.

Спортивный комитет Украины создал сайт-реквием по погибшим украинским спортсменам, который называется "Ангелы спорта". Там опубликованы имена и краткие биографии всех украинских атлетов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Память о погибших спортсменах будет вечно жить в наших сердцах. Они отдали свои жизни за свободу и независимость Украины.

…В 2023 году украинские спортсмены показали всему миру, что даже в условиях войны они способны на великие свершения. Несмотря на трудности и проблемы, они продолжали тренироваться и побеждать на международных соревнованиях.

Эти достижения являются не только подтверждением высокого уровня украинского спорта, но и символом стойкости и мужества украинского народа. Они показывают, что даже в самые тяжелые времена мы не теряем надежды и продолжаем бороться за свою свободу и независимость.

Особую благодарность хочется выразить украинским воинам, которые защищают нашу страну от оккупантов. Благодаря их самоотверженности и героизму мы можем продолжать жить, заниматься спортом и строить светлое будущее для Украины. Вы являетесь примером для всего мира и вдохновляете нас на новые свершения. Вы защищаете нашу страну и нашу свободу, и мы никогда этого не забудем.

Слава Украине!

Владимир Медяник