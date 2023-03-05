Украина завоевала уже три медали на чемпионате Европы в Стамбуле.

В воскресенье, 5 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле, состоялся финал в женских прыжках в высоту.

Украину в финале этой дисциплины представляли три спортсменки: Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.

Титул чемпионки Европы с результатом 1,98 м завоевала Ярослава Магучих. 21-летняя спортсменка также пыталась покорить высоту 2,03 метра - лучший результат сезона в мире, однако взять эту высоту ей не удалось.

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Второе место заняла спортсменка из Нидерландов Брит Верман. Она взяла высоту 1,96 м, повторив национальный рекорд.

Третье место заняла еще одна представительница Украины Екатерина Табашник. Она с первой попытки взяла высоту 1,94 м, что позволило ей завоевать бронзовую награду.

Для Екатерины Табашник это был первый в карьере чемпионат Европы в помещении и первая медаль на континентальном первенстве.

Еще одна украинка Юлия Левченко также взяла высоту 1,94 м, но лишь с третьей попытки. Именно это и не позволило ей побороться за медали.

ЧЕ-2023. Прыжки в высоту. Финал (женщины)

Ярослава Магучих (Украина) - 1,98 м

Бритт Веерман (Нидерланды) - 1,96 м

Катерина Табашник (Украина) - 1,94 м

Ангелина Топич (Сербия) - 1,94 м

Юлия Левченко (Украина) - 1,94 м

Отметим, что на ЧЕ-2023 по легкой атлетике в Стамбуле сборная Украины завоевала уже три награды. Ранее бронзовую медаль для Украины выиграл толкатель ядра Роман Кокошко.

Добавим, что Ярослава Магучих во второй раз выигрывает золото ЧЕ. В прошлом году на соревнованиях в немецком Мюнхене 21-летняя спортсменка стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

В феврале 2023 года Магучих прыгнула 2,02 м на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце, показав лучший результат сезона в мире.

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