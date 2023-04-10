Германия отказалась выполнить решение МОК о допуске россиян на международные соревнования.

Германия не пустит на свою территорию российских спортсменов, если Международный олимпийский комитет допустит их к участию в международных соревнованиях. Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Файзер, пишет немецкое издание ntv.

"Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне действительно принимать участие, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом", – заявила она.

Файзер подчеркнула, что допуск россиян на международные соревнования стал бы "пощечиной украинским спортсменам".

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"Предложить поджигателю войны Путину сцену для пропаганды — значит предать все ценности спорта", – считает министр.

Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования

В конце марта Международный олимпийский комитет разрешил российским и беларуским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Вопрос их участия в олимпиаде пока не обсуждался.

В Украине решение МОК вызвало бурную негативную реакцию. Глава МИД Дмитрий Кулеба в частности назвал его "позорной коллаборацией с привкусом геноцида". Украинское Министерство спорта запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, куда будут допущены россияне.

На днях Польша отменила запланированный на ее территории этап женского чемпионата по фехтованию из-за того, что МОК разрешил участвовать в нем спортсменам из Беларуси и России.

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