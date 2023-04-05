Этап Кубка мира в Познани должен был проходить с 21 по 23 апреля.

Польская федерация фехтования (PZS) отказалась от проведения этапа Кубка мира по женской рапире.

Причиной этому стало решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и беларуских спортсменов к международным турнирам, сообщает официальный сайт PZS.

"Польская федерация сообщает, что в связи с изменением руководством Международной федерации фехтования (FIE) правил отбора на Кубок мира по рапире среди женщин в Познани относительно спортсменов и вспомогательного персонала, имеющих российские и беларуские паспорта, руководство PZS вынуждено отменить это соревнование.

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Введенные FIE на 4 апреля 2023 года изменения лишили организаторов Кубка мира - PZS и Университета Адама Мицкевича в Познани - любого влияния на процесс приема зарегистрированных участников и вспомогательного персонала, а также ввели метод проверки таких лиц на связи с агрессией в Украине, который отличается от предложенного ранее PZS и основан на неточных предпосылках, не гарантирует надлежащей проверки этих лиц.

Введенная FIE на 4 апреля 2023 года процедура означает, что украинские фехтовальщики не будут участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже 2024 года, а с другой стороны, существует риск допуска большого количества спортсменов с российскими и беларускими паспортами плохо контролируемым способом.

Польская ассоциация фехтования поддерживает Федерацию фехтования Украины в ее стремлении устранить из соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина, потому, как организатор Кубка мира в Познани, она не могла смириться с такой ситуацией", - говорится в заявлении Польской федерации фехтования.

Добавим, что в начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске российских и беларуских спортсменов к международным турнирам.

Федерация фехтования Украины дважды подавала запрос на блокировку данного решения, однако их протест не был удовлетворен. Кроме того, в FIE разрешили вернуться в структуры официальным представителям РФ и Беларуси.

Этап Кубка мира по женской рапире в Познани должен был проходить с 21 по 23 апреля.

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