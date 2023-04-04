Российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира по женской рапире, который будет принимать Познань.
Причиной стал отказ представителей страны-агрессора подписать декларацию против войны. Об этом сообщил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов в комментарии росСМИ.
"Занимаются произволом. Эти провокационные условия не позволяют нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте здесь речь не идет", - заявил Мамедов.
Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и беларуских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Из-за этого решения несколько стран отказались принимать у себя этапы Кубка мира по фехтованию, в частности это сделали Германия, Дания и Франция.
Польша, в свою очередь, разрешила россиянам и беларусам выступить на этапе Кубка мира по женской рапире, но при условии, что перед началом турнира фехтовальщики с паспортом РФ или Беларуси подпишут декларацию, в которой они заявляют, что:
- не поддерживают войну в Украине
- война является грубым нарушением международного права и международных договоров
- не связаны с режимом Владимира Путина
- не являются военнослужащими
- не работают в российских или беларуских вооруженных силах или органах национальной безопасности.
Однако фехтовальщики из РФ и Беларуси отказались подписать документ, следовательно, они не будут допущены к соревнованиям в Польше.