Были те, кто осудил Харлан и ее парня за привнесение политики в спорт.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о том, как пережила дисквалификацию из-за отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Она получила не только поддержку от родных, парня, многих незнакомых людей, но и хейт в соцсетях.

В интервью, которое транслировалось в эфире национального телемарафона, Харлан отметила, что не могла после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой, поскольку в Украине война, гибнут люди, и именно Россия является страной-агрессором.

Харлан также поделилась, что ее парень понял ее и поддержал. Она рассказала, что он итальянец, фехтовальщик, призер Олимпийских игр.

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"У нас 7 олимпийских медалей на двоих", – добавила спортсменка.

Харлан вспомнила, что во время боя с россиянкой в Милане, он также был там – у него в этот день были командные соревнования. По ее словам, он ее поддержал, вместе с ней переживает все события, которые происходят в Украине из-за полномасштабного вторжения России. При этом спортсменка отметила, что он раньше был в Украине, видел ее родных – родителей, бабушку и дедушку.

"Был в Одессе, в Киеве, он почувствовал Украину и переживает за события в Украине, и всегда поддерживает", – сказала она.

Однако из-за того, что избранник Харлан поддержал ее в соцсети, за критику спортивной системы, которая позволила принять решение о дисквалификации спортсменки, на него также полился хейт. Она отметила, что, несмотря на это, он сказал: "Ты сделала правильно. Сделала так, как должна была сделать".

Сейчас Ольга Харлан находится в Украине. При этом призналась, что на улицах ее не узнают.

"А знаете почему? Потому что я без сабли и без маски, поэтому меня никто не узнает", – пошутила она, добавив, что люди знают ее фамилию и, услышав ее, узнают и поддерживают.

Дисквалификация Ольги Харлан: подробности скандала

27 июля Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка.Та демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан вернулась и все же пожала ей руку. Однако украинка этого не сделала и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. В то же время Международный олимпийский комитет предоставил украинской фехтовальщице лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Харлан рассказала, что получала угрозы от россиян в социальных сетях. В частности, ей присылали фото мертвых бойцов и звонили с разных номеров.

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