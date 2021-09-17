Для украинских спортсменов создали правила поведения, чтобы избежать возможных скандалов на соревнованиях.
Об этом в интервью "Информатор FM" рассказала легкоатлетка Ярослава Магучих, попавшая в скандал на Олимпиаде в Токио из-за фото с российской спортсменкой.
"Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", - рассказала она.
Спортсменка отметила, что ей было эмоционально сложно пережить скандал на Олимпиаде.
"Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это", – сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.
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Скандал вокруг объятий Магучих и Ласицкене - что известно
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны.
Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики.
Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка".
Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором".
Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".
В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине".
В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам.
Скандал получил продолжение после того, как Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко вновь оказались на одном фото с Ласицкене.