Спортсменка отметила, что ей было эмоционально сложно пережить скандал на Олимпиаде.

Для украинских спортсменов создали правила поведения, чтобы избежать возможных скандалов на соревнованиях.

Об этом в интервью "Информатор FM" рассказала легкоатлетка Ярослава Магучих, попавшая в скандал на Олимпиаде в Токио из-за фото с российской спортсменкой.

"Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", - рассказала она.

Спортсменка отметила, что ей было эмоционально сложно пережить скандал на Олимпиаде.

"Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это", – сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.

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Автор: Денис Прядко