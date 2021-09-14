Глава ФЛАУ заступился за легкоатлетку.

Глава Федерации легкой атлетики Украины Рафиль Сафиуллин заступился за Ярославу Магучих, которая оказалась в центре скандала из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене.

Об этом Сафиуллин сказал в интервью "Обозревателю".

"Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха и не радоваться этому невозможно. Результаты в этом году у нее просто блестящие. И, кстати, за свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. А кто-то из тех, говорящих в ее адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться?

Читайте также"Займитесь собой": легкоатлетка Магучих заявила, что она не обнималась с россиянкой

А то, что произошло... Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ", - отметил глава ФЛАУ.

Сафиуллин также рассказал, что у Магучих было множество предложений о смене гражданства, но она отклонила все:

"Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания".

Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно

Автор: Антон Дударь