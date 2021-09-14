Глава Федерации легкой атлетики Украины Рафиль Сафиуллин заступился за Ярославу Магучих, которая оказалась в центре скандала из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене.
Об этом Сафиуллин сказал в интервью "Обозревателю".
"Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха и не радоваться этому невозможно. Результаты в этом году у нее просто блестящие. И, кстати, за свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. А кто-то из тех, говорящих в ее адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться?
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А то, что произошло... Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ", - отметил глава ФЛАУ.
Сафиуллин также рассказал, что у Магучих было множество предложений о смене гражданства, но она отклонила все:
"Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания".
Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны.
Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики.
Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка".
Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".
Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором".
Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".
В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине".
В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам.
Скандал получил продолжение после того, как Магучих и еще одна украинка Ирина Геращенко вновь оказались на одном фото с Ласицкене.