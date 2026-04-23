19-летняя борчиха из Бахмута разгромно победила россиянку и белоруску за один день

Ефремова обеспечила себе место в финале чемпионата Европы.

19-летняя борчиха из Бахмута Мария Ефремова сегодня, 23 апреля, победила беларусскую спортсменку Ванессу Каладзинскую в полуфинале чемпионата Европы в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины в Facebook.

На сайте федерации United World Wrestling отмечается, что Ефремова вернувшись к соревнованиям спустя два года, дебютировала в старшей категории с победой со счетом 5:1 над россиянкой Натальей Малышевой.

Затем Ефремова одолела опытную соперницу из Испании, многократную призерку чемпионатов мира и Европы Карлу Хауме Солер. Так украинка вышла в полуфинал чемпионата.

В полуфинале Ефремова также уверенно победила Каладзинскую, которая является двукратной чемпионкой мира и бронзовой призеркой Олимпиады, со счетом 9:3.

В Ассоциация спортивной борьбы Украины добавили, что уже завтра, 24 апреля, Ефремова будет бороться против титулованной спортсменки из Греции Марии Преволараки.

Напомним, что Польский союз плавания сообщил, что Варшава не позволит спортсменам из России и Беларуси выступить на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоится в 2027 году на польской территории. В союзе подчеркнули, что представители России и Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается агрессия против Украины.

Кроме того, ранее известного бойца смешанных единоборств Армана Царукяна сняли с рейса авиакомпании American Airlines во время перелета в Филадельфию. Как заявил российский журналист Адам Зубайраев, спортсмена вместе с двумя членами его команды попросили покинуть самолет из-за нарушения правил безопасности.

