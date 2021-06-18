В болгарском городке Самоков в эти дни проходит кадетский чемпионат Европы. Сборная Украины на нем триумфально выступает.
В частности в весовой категории до 49 килограммов Мария Ефремова стала чемпионкой, одолев в финале представительницу Турции Севим Акбас (10:2). А вот свой решающий поединок, к сожалению, проиграла Дарья Константинова в весовой категории до 65 килограммов. Со счетом 1:11 ее разгромила венгерская спортсменка Элекеш Энико.
В противостоянии за бронзовые медали украинкам тоже везло: Елизавета Кулаковская (до 43 кг) и Юлия Пахнюк (до 57 кг) завоевали третьи места.
Заметим, что впереди наших девушек ждут два финала. Бороться за "золото" еще будут Анастасия Польская (до 40 кг) и Ирина Бондарь (до 61 кг).
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