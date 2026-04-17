Российского бойца UFC высадили из самолета в США: что произошло (видео)

Спортсмена и его команду не пустили на борт из-за нарушения правил во время вылета, но он добрался до турнира частным рейсом.

Известного бойца смешанных единоборств Армана Царукяна сняли с рейса авиакомпании American Airlines во время перелета в Филадельфию.

Как заявил российский журналист Адам Зубайраев, спортсмена вместе с двумя членами его команды попросили покинуть самолет из-за нарушения правил безопасности. Один из сопровождающих пользовался телефоном во время взлета, другой – открыл столик, что противоречит требованиям авиаперелетов.

Царукян без конфликта покинул борт самолета, после чего продолжил путешествие частным рейсом, чтобы вовремя добраться до турнира Real American Freestyle 8.

"Надеюсь, отсюда меня не выгонят", – сказал боец по дороге к самолету.

Кто такой Арман Царукян

Арман Царукян – один из лучших бойцов легкого веса в UFC. Он занимает второе место в своем дивизионе и входит в топ-15 рейтинга независимо от весовой категории.

В Филадельфии 18 апреля запланирован его поединок против американца Юрая Фейбера.

