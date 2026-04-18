Польша выступила с резким заявлением в отношении российских спортсменов

В международных соревнованиях, которые пройдут на территории Польши, не будет ни одного россиянина.

Польша не позволит спортсменам из России и Беларуси выступить на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который состоится в 2027 году на польской территории. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на Польский союз плавания.

Польские спортивные функционеры отметили, что представители России и Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается агрессия против Украины.

В то же время Польша не будет бойкотировать другие соревнования, чтобы не навредить карьере своих спортсменов.

Россиян допустили на соревнования

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Международная федерация водных видов спорта разрешила спортсменам из России и Беларуси вновь выступать под национальной символикой в водных дисциплинах при условии прохождения антидопинговых проверок и проверки добросовестности. Ранее они соревновались в нейтральном статусе. Решение объясняют стремлением отделить спорт от политических конфликтов.

Министерство молодежи и спорта Украины резко осудило это решение, заявив, что возвращение символики страны-агрессора неприемлемо и оскорбляет память жертв войны и украинских спортсменов. В ведомстве подчеркнули, что такой шаг может способствовать легитимизации агрессии через спорт.

