Возвращение востока меняет расклад сил в водном поло Украины, - Александр Свищов

Украинское водное поло постепенно вступает в новый этап развития, где ключевую роль играют восстановление регионов, системная работа Федерации и стратегическое видение ее руководства.

В чемпионате Украины по водному поло формируется новое качество конкуренции, а возвращение команд с востока страны становится одним из ключевых факторов развития дисциплины. Об этом заявил президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов, подводя итоги последних туров Суперлиги и женской Высшей лиги.

По его словам, нынешний сезон демонстрирует четкий прогресс: лидеры держат высокий уровень, а средняя группа команд ведет ожесточенную борьбу, что повышает общее качество чемпионата.

Лидеры задают темп

В мужской Суперлиге уверенно доминирует "Динамо" (Львов), которое одержало 12 побед подряд. В то же время главная интрига разворачивается в борьбе за призовые места, где серьезную конкуренцию составляют НТУ-ХПИ и ЛФКС-Акватико.

Александр Свищов подчеркнул: "Для нас важно, чтобы лидеры задавали высокую планку, на которую ориентируются другие команды. Именно это стимулирует развитие всего чемпионата".

Восток возвращается в игру

Отдельный акцент президент Федерации сделал на возвращении команд с востока Украины. Несмотря на сложные условия, харьковские и мариупольские ватерполисты сохранили свои школы и сегодня снова формируют конкурентную среду.

"Мы очень ценим эти усилия. Именно благодаря таким командам чемпионат остается полноценным и конкурентным", – подчеркнул Александр Свищов.

Особенно показательным является выступление сборной Харьковской области, которая после трехлетней паузы уже поднялась на третье место в женской Высшей лиге. В то же время команда Донецкой области, по словам Александра Свищова, находится на этапе становления, но обладает значительным потенциалом.

Женская лига: рост конкуренции

В женской Высшей лиге лидерство удерживает сборная Киева, которая демонстрирует стабильные результаты. Ее главным конкурентом остаются "Динамо-Амазонки".

Впрочем, возвращение Харькова и Донецкой области, как подчеркнул президент Федерации, уже сейчас усиливает внутреннюю конкуренцию и создает новые возможности для развития молодых игроков.

Стратегия будущего: ставка на систему и международный опыт

Александр Юрьевич Свищов обозначил и ключевые направления развития украинского водного поло. Среди приоритетов – поддержка региональных школ, расширение игровой практики для молодежи и формирование резерва для национальных сборных.

Важным шагом станет также привлечение международного опыта. В частности, к работе с украинскими ватерполистами планируют привлечь хорватского специалиста Никица Гулина.

"Мы строим систему, которая будет работать не только сегодня, но и в будущем. Наша задача – создать сильный кадровый резерв и вернуть Украине конкурентные позиции на международной арене", – подытожил Александр Свищов.

