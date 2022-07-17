Виталий Лисун был на передовой в Харьковской области, где его убил рашистский снаряд.

Государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло Виталий Лисун погиб на войне, защищая Родину.

Трагическую новость сообщила Федерация водного поло Украины (ФВПУ).

Лисун был на передовой в Харьковской области, где его убил рашистский снаряд. Виталию было всего 44 года, с первых дней войны он вступил в ряды ВСУ, прошел военное обучение заграницей и потом попал на передовую.

"Это невероятная, катастрофическая потеря для ватерпольной семьи Украины. Погиб человек, который всегда был предан своему делу, который всем сердцем любил и болел за развитие водного поло Украины. За мой год работы на посту президента совместно с Виталием Лисуном, я всегда понимал, что могу положиться на него, это настоящий профессионал в своей работе, человек слова и чести. Для всех нас Виталий Лисун - пример того, как любить свою Родину и отдать за нее самое дорогое - жизнь.

Ватерпольна семья скорбит вместе с семьей и близкими Виталия. Мы запомним его как самого достойного человека, который работал на благо украинского спорта. Виталий Лисун является Героем Украины и примером настоящего мужчины для всей ватерпольной семьи. От имени руководства ФВПУ примите наши искренние соболезнования! Пусть земля ему будет пухом", - сказал президент ФВПУ Александр Свищов.

В составе ВК "Динамо" Киев Лисун становился чемпионом Украины.

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