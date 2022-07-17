Государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло Виталий Лисун погиб на войне, защищая Родину.
Трагическую новость сообщила Федерация водного поло Украины (ФВПУ).
Лисун был на передовой в Харьковской области, где его убил рашистский снаряд. Виталию было всего 44 года, с первых дней войны он вступил в ряды ВСУ, прошел военное обучение заграницей и потом попал на передовую.
"Это невероятная, катастрофическая потеря для ватерпольной семьи Украины. Погиб человек, который всегда был предан своему делу, который всем сердцем любил и болел за развитие водного поло Украины. За мой год работы на посту президента совместно с Виталием Лисуном, я всегда понимал, что могу положиться на него, это настоящий профессионал в своей работе, человек слова и чести. Для всех нас Виталий Лисун - пример того, как любить свою Родину и отдать за нее самое дорогое - жизнь.
Ватерпольна семья скорбит вместе с семьей и близкими Виталия. Мы запомним его как самого достойного человека, который работал на благо украинского спорта. Виталий Лисун является Героем Украины и примером настоящего мужчины для всей ватерпольной семьи. От имени руководства ФВПУ примите наши искренние соболезнования! Пусть земля ему будет пухом", - сказал президент ФВПУ Александр Свищов.
В составе ВК "Динамо" Киев Лисун становился чемпионом Украины.