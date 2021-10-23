Первый тур чемпионата Украины по водному поло среди команд мужской Суперлиги проходит в Каменском.

Как сообщается на странице Федерации водного поло в Facebook, в нем соревнуются шесть команд: ВК "Динамо" Львов", КЗ ЛОР Львовский профессиональный колледж спорта, Сборная Киевской области – ДЮСШ №21, Сборная Харьковской области, НТУ Харьковский политехнический институт, ВК "Мариуполь".

За всеми матчами Чемпионата можно следить вживую на официальном Youtube канале Федерации водного поло.

"Принятая на конференции Стратегия уже дает первые результаты: по интересу к онлайн трансляциям матчей Суперлиги уже видно как растет интерес к водному поло в Украине. Эта тенденция очень радует и мы будем ее развивать", - сказал президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов.

Напомним, в октябре Федерацией водного поло была принята Стратегия развития водного поло в Украине. Одними из основных ее приоритетов были названы развитие детского направления, усиление присутствия в регионах, популяризация вида спорта среди граждан, в том числе через организацию прямых трансляций матчей.

Автор: Иван Бойко