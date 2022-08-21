Она взяла планку на высоте 1.95 м.

Украинская спортсменка Ярослава Магучіх завоевала золото на Мультиспортивному чемпионате Европы-2022, став первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

Об этом пишет Общественное.Спорт.

Финал чемпионата прошел в Мюнхене. Украинскую сборную в этом году представляли Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя не прошла в финал.

Магучих взяла планку на высоте 1.95 м и стала чемпионкой Европы, а Геращенко (5 место, 1.93 м) и Юлия Левченко (9, 1.86 м) не вошли в первую тройку.

Второе и третье место в финале заняли Мария Вукович из Черногории (1.95 м) и Ангелина Топич из Сербии (1.93 м).

Напомним, что ранее Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике.

Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх 2020 года в Токио Ярослава Магучих попала в скандал за то, что обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшая золотую медаль.

После начала полномасштабного вторжения России украинская спортсменка заявила, что прекратила любое общение с представителями РФ, в том числе с Ласицкене, которую считала своим кумиром.

Позже российская прыгунья назвала ошибкой свое молчание сразу после начала полномасштабной войны в Украине.

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