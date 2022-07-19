Ярослава Магучих прекратила всякое общение с российскими спортсменами.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая ранее с мировым рекордом сезона выиграла международный турнир в чешском Брно, поделилась своим мнением о российских спортсменах, которые молчаливо поддерживают развязанную Россией войну в Украине.

20-летняя спортсменка призналась, что прекратила всякое общение с представителями РФ, в том числе своим кумиром Марией Ласицкене.

"У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Они говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это вторжение России в мою страну, Украину… А потом они говорят: "Мы ничего не можем сделать". Почему они так думают? Они могут сделать что угодно.

Ласицкене написала письмо Баху. И это все, что она сделала. Очень плохо. У меня больше нет кумира", – приводит слова Магучих норвежское издание NRK.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио Ярослава Магучих угодила в скандал, тепло поприветствовав после соревнования Марию Ласицкене, которая завоевала золотую медаль.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ в Украине, российских и беларуских спортсменов отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском в Юджине. Кроме того, в МОК заявили, что шансы спортсменов стран-агрессоров выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже маловероятные.

Вас также могут заинтересовать новости: