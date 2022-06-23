Несмотря на войну, украинские спортсмены продолжают защищать честь страны на международных соревнованиях.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих продолжает коллекционировать награды летнего сезона, выиграв четвертые соревнования кряду. На этот раз украинке не было равных на международном турнире в чешском Брно.

Кроме Магучих на старт также вышли еще три украинки - Ирина Геращенко, Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко.

Золото турнира в очной борьбе разыграли Магучих и Геращенко. Они - единственные прыгуньи, которым покорилась высота 1.94 м. Обе также взяли высоту 1.97 м.

Планку на высоте два метра Магучих взяла со второй попытки, Геращенко не использовала две - и перенесла на 2.03 м. И там попытка была неудачна, поэтому Ирина Геращенко с результатом 1.97 м завершила соревнование. А Магучих с первой попытки покорила 2.03 м. Это лучший результат сезона в мире (предыдущий тоже принадлежал Магучих – недавно на турнире в Париже ей покорилась рекордная для этого сезона высота – 2,01 метра), а также рекорд турнира в Брно.

При этом Ярослава сделала еще и попытку на 2,05 метра, однако она оказалась неудачной, но выиграть турнир в Чехии это ей не помешало.

Единственной представительницей другой страны в ТОП-5 стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Вслед за ней финишировали еще две украинки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко.

Прыжки в высоту. Брно. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 м

2. Ирина Геращенко (Украина) - 1,97 м

3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,91 м

4. Екатерина Табашник (Украина) - 1,91 м

5. Юлия Чумаченко (Украина) - 1,88 м

Видео с победным прыжком Ярославы Магучих:

Добавим, что лучшие результаты в карьере Магучих - 2.04 м (на открытом воздухе) и 2.06 м (в помещении), а мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии - 2.09 м - был установлен в 1987 году в Риме и держится уже 35 лет.

Напомним, ранее Ярослава Магучих выиграла этапы Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, проходящие в Юджине и Париже, а также завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который проходил в Белграде.

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