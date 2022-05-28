Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, проходящий в американском Юджине.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, проходящий в американском Юджине. 20-летняя днепрянка не оставила шансов конкурентам, со второй попытки преодолев планку на высоте 200 см.

Таким образом Ярослава завоевала золотую медаль. К тому же ее результат стал лучшим в текущем сезоне среди всех легкоатлеток мира. Серебряную награду завоевала американка Вашти Каннингем, а замкнула тройку призерок Надежда Дубовицкая из Казахстана.

Очень близкой к подиуму была украинка Ирина Геращенко, которая перепрыгнула планку 190 сантиметров. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко с результатом 180 см показала седьмой результат.

Итоги выступлений:

1. Ярослава Магучих (Украина) - 200 см

2. Вашти Каннингем (США) - 193 см (меньше попыток)

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) - 193 см

4. Ирина Геращенко (Украина) - 190 см

7. Юлия Левченко (Украина) - 180 см

Напомним, что в марте текущего года Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту в помещении. После победы Ярослава посвятила триумф Украине и сказала, что она хотела "показать, какой мы сильный народ".

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