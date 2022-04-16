Ярослава сказала, что было тяжело морально настроиться на выступление.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о чемпионате мира в помещении, на котором она добыла золото в прыжках в высоту.

20-летняя Ярослава дала интервью для XSPORT.

- Как принималось решение выступать на ЧМ?

- Это было очень сложно, потому что все мысли, ментально, психологически это было настроено на новости, каждую минуту ты проверяешь. Когда мы начали делать какие-то разминки, то что-то сделала и зашла в новости, на связи с родственниками.

Это было очень сложно, но мы решили, что надо показывать всему миру, выступать, рассказывать новости про Украину.

Нам помогла Федерация легкой атлетики в Сербии и Международная федерация. В Сербии нам предоставили гостиницу и дали возможность тренироваться в манеже, там где проходил ЧЕ в 2017 году.

На соревнованиях было очень сложно. Мы правильно сделали, что поехали на этот чемпионат мира и завоевали золотую медаль.

На этом чемпионате я была очень мотивирована. Я хотела завоевать награду для Украины, показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли и свою независимость.

Это было окончательно, что надо ехать и выступать. Когда первые прыжки, то было сложно настроиться и не думать об Украине, что там происходит, какие новости.

Но меня настроила тренер, сказала, что как бы мне сложно не было, я должна выполнить все, что мы натренировали до войны, а также показать, что мы сильная нация.

Я очень хотела попробовать 204 см. У меня 202 см – это личный рекорд в помещении, в сезоне лучший результат. Это тоже было очень круто, потому что я смогла в таких сложных обстоятельствах настроиться на этот результат.

Конечно жаль, что 204 см не прыгнула, но я не думала о результате, самое главное – надо завоевать медаль и прыгать выше, – сказала Магучих.

Заметим, что Ярослава в Белграде одержала победу с результатом 202 см.

Ярослава Магучих: достижения