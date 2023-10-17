Нидерландский тренер потерял поддержку лидеров команды.

"Шахтер" уволил Патрика ван Леувена с должности главного тренера донецкого клуба из-за конфликта нидерландца с ведущими игроками команды.

Как стало известно Sport.ua, у 54-летнего специалиста были недоразумения с Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к футболистам, которые пришли в клуб под его протекцией.

Отметим, что похожая ситуация у ван Леувена была в "Маккаби" Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с игроками, после чего испортилась атмосфера в команде.

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Добавим, что накануне нидерландский специалист Патрик ван Леувен был уволен с поста главного тренера "Шахтера".

Бывший футболист и легенда "Шахтера" Дарио Срна назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "горняков" после отставки Патрика ван Леувена.

Напомним, в июле ван Леувен возглавил донецкий "Шахтер". До этого нидерландец тренировал луганскую "Зарю", "Маккаби" Тель-Авив и "Фейеноорд".

По итогам прошлого сезона ван Леувен был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

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