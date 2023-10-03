Патрик ван Леувен заявил, что у команды есть мотивация одержать победу над "Антверпеном".

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал слухи о своей отставке.

54-летний нидерландец провел пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов с бельгийским "Антверпеном".

"Конечно, результаты были не такими, как мы ожидали. Есть немного давления, но не со стороны, а это больше внутреннее давление, которое стимулирует в позитивном понимании, мотивирует на победу. И мы знаем, что именно эта задача стоит перед нами завтра", - сказал ван Леувен.

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Также тренер отметил, что есть сложности в работе, потому что война влияет на развитие футбола.

"Что же касается текущей ситуации, то в Украине идет война. Первый сложный момент - это передвижение в пределах страны и за рубежом, потому что это сейчас отнимает гораздо больше времени. Второй момент: во время матчей в Украине часто раздаются воздушные тревоги, из-за чего наши игры длятся более 90 минут. Это влияет психологически, но такова ситуация. У нас война, военное положение, мы имеем агрессора. И в такой ситуации должны подстраиваться", - сказал нидерландец.

Напомним, что после поражения от "Ворсклы" (1:2) главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен оказался под угрозой отставки, по информации прессы.

Добавим, что 4 октября донецкий "Шахтер" встретится с бельгийским "Антверпеном" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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